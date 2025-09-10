Revista de imprensa: lei laboral, educação e o escalar dos conflitos internacionais

Em Portugal, os destaques vão fundamentalmente para dois assuntos: as alterações à lei laboral, que hoje serão debatidas em concertação social, e têm direito a destaque no Público e no Jornal Económico; e o estado da Educação em semana de regresso às aulas: desde a idade dos docentes às dificuldades que alunos cujos pais tenham somente o ensino básico têm em concluir o ensino superior.O Público volta a fazer manchete com um assunto relacionado com a queda do Elevador da Glória, enquanto o Jornal de Notícias destaca o facto de a maior das vítimas de atropelamento terem mais de 60 anos.O Correio da Manhã dá destaque à história de uma criança que foi encontrada depois de caminhar 12 km para fugir aos maus-tratos da família.O Jornal de Negócios, por seu lado, puxa por uma entrevista com o antigo CEO da Stellantis, Carlos Tavares, que se tem posicionado para liderar a TAP após a privatização da companhia, segundo algumas fontes. O Negócios escreve ainda que o Governo, no entanto, terá outra estratégia.Nos desportivos, todos os olhos estiveram postos no jogo entre Portugal e a Hungria, em que a seleção das Quinas conseguiu mostrar-se superior.Entretanto, lá por fora, os destaques foram, desde a madrugada, inevitavelmente para o acompanhamento das reações ao ataque de Israel ao Qatar, com Donald Trump a mostrar-se "nada satisfeito" com o que aconteceu entre os seus dois aliados.E, também, para a inédita invasão do espaço aéreo polaco por drones russos. A Polónia abateu vários drones que foram enviados pelo Kremlin durante ataques à Ucrânia, o que marca o primeiro dia em que um membro da NATO tem de disparar durante este conflito. Os responsáveis polacos e europeus já reagiram e a ´Polónia está em estado de alerta.Destaque ainda para a nomeação do terceiro primeiro-ministro francês em um ano: Macron indicou Sébastien Lecornu para o cargo depois de o Governo ter caído após o chumbo de uma moção de confiança na segunda-fera passada. Hoje os olhos estarão postos em Ursula von der Leyen, que profere o seu discurso do Estado da União no Parlamento Europeu e, por cá, na concertação social.