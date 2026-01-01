Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O primeiro-ministro, Luís Montenegro
Montenegro defende que adesão à CEE foi "escolha estratégica" que modernizou o país

Numa mensagem publicada na rede social X, o primeiro-ministro assinala que Portugal se tornou "membro pleno" da então Comunidade Económica Europeia (CEE) há 40 anos.
DN/Lusa
