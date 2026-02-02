DN tem novo preço a partir de dia 3 de fevereiro

A edição impressa do Diário de Notícias vai chegar às bancas com um novo preço, já a partir desta terça-feira, 3 de fevereiro. O preço de capa nas edições de 2ª-feira a 5ª-feira será de € 2,20 (dois euros e vinte cêntimos), e o preço para a edição de fim-de-semana, nas bancas à sexta-feira, e que conta com o suplemento de economia Dinheiro Vivo, passará a ser de € 2,80 ( dois euros e oitenta cêntimos).Esta alteração reflete o aumento dos custos de produção em 2026, alheio ao Diário de Notícias.O DN agradece a preferência e confiança dos leitores que continuam a escolher o jornal como referência e leitura diária, e que têm permitido que se mantenha com o diário mais antigo de Portugal Continental.