Marie Myriam foi a vencedora, pela França, do Festival Eurovisão da Canção de 1977

Marie Myriam, cantora luso-francesa de 60 anos, venceu o Festival Eurovisão da Canção em 1977, representado o país onde vive desde criança: a França. No programa "Destination Eurovision 2018", que vai eleger o representante francês no evento que este ano se realiza em Portugal, a cantora interpretou o tema de Salvador Sobral e emocionou a plateia.

A artista, filha de portugueses emigrados em França, nasceu na atual República Democrática do Congo, mas mudou-se para França em criança. Na adolescência viveu quatro anos em Coimbra. Os pais nunca deixaram de falar a língua materna em família e foi por isso que Marie Myriam impressionou o público que a ouvia cantar em português, enquanto passavam imagens de Salvador Sobral num ecrã.

A cantora iniciou a sua carreira musical um ano antes de representar a França e vencer a Eurovisão com "L'Oiseau et l'Enfant", canção que também interpretou no programa "Destination Eurovision 2018".

