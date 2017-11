Pub

"I Love You Daddy", de Louis C.K.

Foi um dos filmes mais falados e aplaudidos do Festival de Toronto. I Love Your, Daddy, de e com Louis C.K, uma crónica em tom de comédia sobre o comportamento masculino e o ego dos artistas.

Trata-se de uma comédia de choque com o humor na primeira pessoa de Louis C.K.. Sem ser nenhuma obra-prima, apresenta uma acidez muito rara no cinema americano, homenageando declaradamente um certo estilo do próprio Woody Allen (não será por acaso que o filme tem um preto & branco à Manhattan). Pensemos na série do próprio Louis, Louie, mas com um grau de verniz muito estalado. Tão estalado que o espetador é remetido para a tal zona de incómodo, às vezes com safanões um pouquinho ostensivos demais.

Depois do escândalo em torno das acusações de exibicionismo de C.K., Portugal é o primeiro país a estrear o filme. Não há outro bilhete mais urgente para se comprar nos dias de hoje.

Classificação: *** (Bom)