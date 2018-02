Pub

Frances McDormand e Sam Rockwell venceram nas categorias de representação. Longa-metragem de Martin McDonagh foi a grande vencedora: cinco BAFTA

O filme "Três cartazes à beira da estrada", de Martin McDonagh, foi o grande vencedor da 71ª edição dos prémios da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão (BAFTA). Conquistou cinco: Melhor filme, melhor atriz, melhor argumento original, ator secundário e melhor filme britânico.

A longa-metragem, que está nomeada para um Oscar de melhor filme, é escrita e dirigida por McDonagh e protagonizada por Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell, e narra a história de uma mãe em busca de justiça depois da morte da filha. Frances McDormand e Sam Rockwell venceram nas categorias em que estavam nomeados (melhor atriz e melhor ator secundário, respetivamente).

"A forma da água" deu o BAFTA de melhor realizador a Guillermo Del Toro. Conquistou ainda a melhor música original e design de produção.

Gary Oldman, pela sua interpreção como Winston Churchill, em "A hora mais negra", venceu na categoria de melhor ator. O mesmo filme venceu na categoria de melhor maquilhagem e cabelo.

A melhor atriz secundária foi Allison Janney, pela interpretação no filme "I, Tonya".

"Chama-me pelo teu nome", do italiano Luca Guadagnino, venceu o galardão para melhor argumento adaptado.

O BAFTA de melhor fotografia foi entregue a Roger Deakins, por "Blade Runner 2049", filme que também conquistou os melhores efeitos visuais. O melhor som foi para o filme "Dunkirk".

"I Am Not Your Negro", do realizador haitiano Raoul Peck, ganhou o BAFTA para melhor documentário, contando a história das lutas da comunidade afro-americana nos Estados Unidos durante o período do apartheid, recordando figuras como Malcolm X e Matin Luther King.

O britânico Daniel Kaluuya recebeu o BAFTA para melhor intérprete revelação, único votado pelo público, pelo papel de Chris Washington no filme "Get Out".

"Coco", do norte-americano Lee Unkrich, conquistou o prémio para o melhor filme de animação, e Mark Bridges foi galardoado com o BAFTA para melhor guarda-roupa por "Linha Fantasma", dirigida por Paul Thomas Anderson.

O filme coreano "A Donzela", de Chan-Wook Park, ganhou o BAFTA de melhor filme em língua não inglesa.

