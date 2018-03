Professora da Universidade Nova quer "mudar o mundo"

Maria Calado, presidente do CNC, promotor do concurso

Maria Augusta Babo foi a vencedora do concurso de ideias Vamos Mudar o Mundo, promovido pelo Centro Nacional de Cultura (CNC). Vai a Nova Iorque levar a sua ideia ao secretário-geral das Nações Unidas

Com a proposta "O outro sou eu", Maria Augusta Babo ganhou o concurso de ideias Vamos Mudar do Mundo. Consiste numa "plataforma virtual de difusão, adaptação e replicação de microexperiências em comunidade, as mais variadas e criativas, suscetíveis de ser difundidas através de uma plataforma digital e implementadas noutros lugares", refere o CNC em comunicado.

O concurso, que teve como objetivo pôr os portugueses a refletir, na tentativa de encontrar uma ideia para tornar o mundo melhor, recebeu cerca de duas centenas de propostas. O júri é composto por Patrícia Reis, Rosalia Vargas, Pedro Mexia, João David Nunes, a que presidiu Maria Calado, Presidente do Centro Nacional de Cultura.

"A notícia trouxe-me uma grande felicidade e ao mesmo tempo senti uma enorme responsabilidade. Embora consciente de que uma ideia não muda o mundo entendi este desafio como um imperativo de cidadania. ", disse Maria Augusta Babo ao CNC. Professora no Departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Maria Augusta Babo e é Presidente do Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens desde 2014. Tem-se dedicado nomeadamente às áreas da Semiótica, da Cultura e da textualidade, refere ainda o CNC.

O concurso de ideias Vamos Mudar o Mundo é promovido pelo Centro Nacional de Cultura (CNC) em colaboração com a revista Egoísta e com o Alto-Patrocínio do Presidente da República e o apoio da Organização das Nações Unidas. Maria Augusta Babo vai viajar até Nova Iorque para expor pessoalmente a sua ideia ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A ideia será publicada na revista Egoísta.