Open House Porto de 2017, no Palácio do Bolhão

Organizada pela Casa da Arquitetura, a edição de 2018 abre as portas de 65 espaços no Porto, em Gaia, e na Maia

70% dos espaços que serão mostrados na quarta edição do Open House Porto, no fim de semana de 30 de junho e 1 de julho, são inéditos. Mais cinco do que na edição anterior, 65 espaços abrem-se ao público, uma escolha dos arquitetos Inês Moreira e João Paulo Rapagão.

O foco desta edição que decorrerá no Porto, na Maia, e em Gaia, organizada e produzida pela Casa da Arquitetura - Centro Português de Arquitetura, "centra-se em arquiteturas de utilização industrial e naquelas de sustentação das suas atividades", "numa demonstração clara de que as cidades que herdámos souberam assimilar e conciliar a indústria com os diversos usos que as estimulam e mobilizam", dizem os comissários, citados no comunicado enviado às redações. Segundo Inês Moreira e João Paulo Rapagão, "a indústria gerou e operou mutações profundas" nas três cidades "em terrenos diversos associados ao rio e aos transportes, à energia e às infraestruturas civis, gerando também os vazios que se transformaram em novas oportunidades urbanas"

Até 13 de abril estarão abertas candidaturas para o recrutamento de 250 voluntários, que orientarão os visitantes pelos espaços que naquele fim de semana de verão abrem as suas portas, normalmente fechadas em muitos casos.