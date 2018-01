Pub

O responsável pelo guarda-roupa de "A Forma da Água", de Guillermo del Toro, vem de uma família portuguesa que emigrou para o Canadá

Luís Sequeira começou a sua carreira na moda inspirado pela sua mãe, que fazia vestidos de noiva em Portugal. Depois de seis anos a trabalhar na moda, Luís Sequeira mudou-se para o entretenimento. Foi assistente de guarda-roupa em filmes como Mean Girls (Giras e Terríveis, de 1994) e Cinderella Man (2005), e trabalhou em vários programas de televisão.

"Eu era um jovem estilista, trabalhei em conjunto com uma fábrica e fiz minha própria linha. Depois, deixei isso e entrei no cinema e comecei como estagiário", explicou Luís Sequeira numa entrevista recente. "Toda esse percurso, de trabalhar de baixo para cima em todos os trabalhos do departamento , foi muito importante. Mesmo depois de fazer muitos projetos, ajudei outros grandes designers e devo dizer que essas experiências permitiram.me ver os processos criativos de outras pessoas e experimentar outras realidades, o que fez de mim um designer melhor."

O seu trabalho deu nas vistas, por exemplo, em Carrie (2013), filme de terror realizado por Kimberly Peirce.

Antes de A Forma da Água, Sequeira já tinha trabalhado com Guillermo del Toro na série The Strain (2014-2017, em exibição na Fox Portugal), que também se movimenta em ambientes fantásticos. Foi, aliás, durante esse trabalho que Luís Sequeira começou a fazer os primeiros estudos a preto e branco para A Forma da Água. A ação do filme passa-se em 1962 e Luís Sequeira inspirou-se muito no cinema noir e naquele ambiente dos filmes dos anos 50, da série Twilight Zone (A Quinta Dimensão).

Com A Forma da Água, Luís Sequeira já esteve nomeado para vários prémios, incluindo um BAFTA. O filme acabou de ganhar dois Globos de Ouro: para melhor realizador e melhor banda sonora original (Alexandre Desplat).

Luís Sequeira mora em Toronto, no Canadá, mas fala português e vem frequentemente a Portugal, como se pode perceber pelas publicações na sua conta de Facebook. Já esteve já este ano por cá, em Lisboa, no Porto e também na região de Aveiro, de onde é a sua família:

