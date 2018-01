Pub

O primeiro dia do cartaz, em que os Muse sobem ao palco, está fechado. O português Diogo Piçarra, a banda britanica Bastille e o trio americano HAIM juntam-se ao RIR

Bastille traz ao palco do Parque da Bela Vista o mais recente álbum, Wild World, que inclui hits como Laura Palmer ou Pompeii. Uma banda aclamada pela critica - recebeu o Best Album 2017 nos NME Awards - e pelo público. Formada em 2010, não perdeu tempo a somar sucessos. A banda de Chris, William, Kyle e Dan apresenta-se no Palco Mundo no dia 23 de junho.

No mesmo dia, as três irmãs americanas HAIM apresentam-se em Lisboa. Já fizeram tours com Florence and the Machine ou os Mumford and Sons e em grandes festivais como Coachella. Estreiam-se no Rock in Rio e trazem Something to tell you, o novo trabalho.

A jogar em casa neste dia, Diogo Piçarra. O músico português apresenta o mais recente trabalho do=s, que inclui os temas Dialeto, História, Tu e eu ou Só Existo Contigo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Estas bandas apresentam-se no dia em que os Muse são cabeça de cartaz do festival.

A 8.ª edição do Rock in Rio-Lisboa tem data marcada para 23, 24, 29 e 30 de junho 2018 no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Para esta edição, a organização já confirmou Muse (23 de junho), Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta e Agir (24 de junho), The Killers e The Chemical Brothers (29 de junho). Os bilhetes custam entre 69 euros (diário) e 117 (passe para o segundo fim de semana). Ainda há bilhetes diários para este dia, anuncia a organizaçao. Custam 69 euros.