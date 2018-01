Pub

Cantora cancela concertos que estavam marcados para esta semana em Portugal

"Por motivo de força maior (doença), encontram-se cancelados os três espetáculos de Carla Bruni" em Portugal, anunciou a promotora Sons em Trânsito.

Ficam assim cancelado os concertos agendados da cantora francesa para esta quinta-feira, 25 de Janeiro, no Coliseu dos Recreios em Lisboa; sexta-feira, 26 de Janeiro, no CAE da Figueira da Foz; e sábado, 27 de janeiro, no Coliseu do Porto."

A promotora explica ainda que o reembolso será efetuado nos locais de compra dos bilhetes no prazo máximo de 30 dias. O período de reembolso termina no dia 25 de fevereiro.

Esta seria a primeira vez Carla Bruni iria atuar em Portugal. Os três concertos em Portugal faziam parte de uma digressão de apresentação do sexto álbum da também ex-modelo e ex-primeira dama de França, French Touch, editado em outubro do ano passado.