A cantora e atriz Chrysta Bell, que se notabilizou na série "Twin Peaks" como agente do FBI, apresenta-se na quarta-feira no Teatro Académico Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, para arranque de digressão nacional.

"A cantora, modelo e atriz Chrysta Bell, conhecida pelo seu papel na nova temporada da série Twin Peaks, como agente do FBI e também pela parceria musical com o seu autor, o cineasta e músico David Lynch, apresenta-se em Portugal com o seu novo álbum We dissolve, gravado em Bristol e produzido por John Parish, vencedor de um Mercury Prize", diz o TAGV, anunciando as 21.30 para começo do espetáculo.

Cruzamento de pop, rock e jazz com influências de soul e atmosferas dramáticas, We dissolve "mistura o lado mais negro de Chrysta Bell com a sua vertente sensual, criando um efeito hipnótico, para que terão contribuído convidados com Adrian Utley, dos Portishead, o teclista dos Yes, Geoff Downes, e o guitarrista Stephen O'Malley, dos Sunn O)))".

"Tanto o figurino, através dos elementos de performance e os próprios artigos cénicos do palco, contam para que o concerto tenha um caráter hipnótico. Com o uso de multimédia e luzes, Chrysta Bell cria uma atmosfera muito própria que é o diferencial de suas apresentações", reforça o TAGV.

A informação acrescenta que no "alinhamento do concerto é de esperar que Chrysta Bell revisite This Train, o seu álbum de estreia, em 2011, escrito e produzido por David Lynch, com quem voltou a produzir em 2016, Somewhere in the nowhere".

A digressão de Chrysta Bell passa por Coimbra, Arcos de Valdevez (12), Ovar (13) e Torres Novas (14).