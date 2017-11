Pub

"I love you, Daddy" é uma das antestreias inseridas na programação do Lisbon & Sintra Film Festival. Chega as salas pouco depois

A companhia independente norte-americana The Orchard cancelou esta sexta-feira a distribuição do filme I love you Daddy, de Louis C.K., depois de o próprio confirmar as histórias de má-conduta sexual noticiadas pelo jornal The New York Times.

"A Orchard não vai avançar com a distribuição de I Love You, Daddy", nos Estados Unidos, comunicou a empresa, que tinha marcado a estreia americana do filme para o próximo dia 17. A apresentação do filme em Nova Iorque, na quinta-feira à noite, foi cancelada, assim como a participação do comediante no programa "The Late Show With Stephen Colbert", da CBS.

A distribuição internacional do filme continua porém confirmada, com datas anunciadas para a Europa.

I love you, Daddy é uma das antestreias inseridas na programação do Lisbon & Sintra Film Festival, que vai decorrer de 17 e 26 de novembro, em Lisboa e Sintra, com exibição prevista no dia 23, no cinema Medeia Monumental. A estreia comercial portuguesa verificar-se-á pouco depois.

O filme estreou-se em setembro, no festival de cinema de Toronto. A ação centra-se num septuagenário que seduz uma adolescente. A crítica associou o enredo à vida de Woody Allen.

O comediante norte-americano Louis C.K. foi acusado de se ter masturbado à frente de várias mulheres, acusações que hoje admitiu serem verdade. "Estas histórias são verdadeiras", disse o ator, em comunicado.

"Na altura, disse a mim próprio que o que fiz não era errado porque nunca mostrei a minha pila a nenhuma mulher sem perguntar primeiro, o que também é verdade. Mas o que aprendi já mais tarde na vida, demasiado tarde, é que quando se tem poder sobre outra pessoa, pedir-lhes para olharem para a nossa pila não é uma questão. É pô-las em apuros", lê-se no depoimento de Louis CK, citado pela imprensa.

Na quinta-feira, o canal norte-americano HBO anunciou que Louis C.K. já não vai participar no programa "Night of Too Many Stars: America Unites for Autism Programs", que será transmitido no próximo dia 18. A HBO anunciou ainda que vai retirar projetos antigos do comediante do seu serviço de 'video on demand'.

A Netflix anunciou igualmente ter desistido da produção de um novo programa de comédia com o ator.