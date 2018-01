Pub

A cantora brasileira de 52 anos repete a experiência de docente do ano passado. Este ano o curso é sobre a escrita de canções. As inscrições estão abertas até 15 de fevereiro

O seu nome traz logo ao ouvido canções como Devolva-me ou Vambora. Adriana Calcanhotto, embaixadora da Universidade de Coimbra desde 2015, e docente por um semestre no ano passado, regressa em março para mais um curso. Neste ano o curso chama-se "Como escrever canções" e vai decorrer entre 5 de março e 7 de maio. As inscrições para este curso de 60 horas fecham até 15 de fevereiro. No ano passado, as inscrições para as master classes e demais atividades, como ateliês, desapareceram num ápice.

Em abril a música chama o seu novo espetáculo A Mulher do Pau-Brasil no dia 10 no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 21 no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, e no dia 24 no Coliseu do Porto. O espetáculo é inspirado no movimento modernista brasileiro dos anos 20 - com o seu manifesto Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1924) - e na influência que teve no Tropicalismo e, lê-se no comunicado da Livecom, na sua experiencia de estudo e de ensino.

O último disco da cantora é Loucura Adriana Calcanhotto canta Lupicínio Rodrigues (2015), gravação de um espetáculo em Porto Alegre, cidade de Calcanhotto.