Três gerações de família de estrelas de Bollywood com covid-19

As quatro grandes questões da covid para as quais ainda não há respostas claras

A estrela de Bollywood Aishwarya Rai testou positivo para o coronavírus, anunciou o seu marido, o ator Abhishek Bachchan, um dia depois de ele e o seu pai, a lenda do cinema Amitabh Bachchan, terem sido internados no hospital com a doença infecciosa.

A sua filha Aaradhya, de oito anos, está também com covid-19, tendo informado que ambas estão na sua casa em Mumbai (ex-Bombaim).

Em 22 de março, do topo de um edifício residencial, os atores de Bollywood Amitabh Bachchan (segundo à esquerda), o seu filho Abhishek Bachchan (direita) a mulher Aishwarya Rai Bachchan e a sua filha Aaradhya, agradecem aos prestadores de serviços essenciais durante o recolher obrigatório. © Sujit Jaiswal / AFP

"Aishwarya e Aaradhya também testaram positivo ao covid-19. Estarão em quarentena em casa. O resto da família, incluindo a minha mãe, testaram negativo", disse Abhishek Bachchan no Twitter.

Abhishek disse que ele e o seu pai têm sintomas leves. "O meu pai e eu permanecemos no hospital até que os médicos decidam o contrário. Todos, por favor, permaneçam cautelosos e em segurança. Por favor, sigam todas as regras."

A estrala indiana Aishwarya Rai Bachchan no Festival de Cannes de 2018. © EPA/Franck Robichon

Aishwarya Rai Bachchan conquistou o título de Miss Mundo em 1994 e fez a sua estreia como atriz no final dos anos 90. Tornou-se numa das mais famosas caras de Bollywood quer na Índia quer no estrangeiro, e tem sido uma frequentadora regular do tapete vermelho no Festival de Cinema de Cannes. Casou-se com Abhishek Bachchan em 2007.



O mais velho Bachchan, de 77 anos -- idolatrado na Índia e carinhosamente conhecido como "Big B" -- tem uma carreira de mais de quatro décadas na indústria cinematográfica, tendo participado em cerca de duas centenas de filmes.

Abhishek Bachchan, de 77 anos, participou em mais de 200 filmes. © EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Foi eleito "ator do milénio" numa sondagem online da BBC em 1999 e tornou-se no primeiro ator indiano a ter uma imagem no Museu de Cera Madame Tussauds, em Londres.

No domingo, a Índia bateu o recorde do maior número de casos de vírus num único dia, com mais de 28.600, totalizando agora pouco menos de 850 mil casos em todo o país.

A nação de 1,3 mil milhões de pessoas é a terceira com mais infetados do mundo, depois dos Estados Unidos e do Brasil.