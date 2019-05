É formado em Economia, trabalhava para o Banco de Portugal mas, quando o país adere à então CEE em 1986, sente a tentação de ser funcionário europeu. Por ser um europeísta convicto ou era sobretudo uma oportunidade de trabalho?

É de tudo um pouco, mas a minha atividade profissional não se limitava ao Banco de Portugal. Eu estava a lecionar na Católica onde em 1979, por iniciativa do doutor Ernâni Lopes, se criou o primeiro Centro de Estudos Europeus que houve em Portugal. A Europa era uma questão que me tocava diariamente. Portugal na CEE, depois de tudo o que tínhamos passado, depois da mudança de regime em 1974, era uma aventura e um projeto que valia a pena e ao qual nos entregámos, aqueles que fomos no início, de alma e coração.

Uma aventura para si e família também?

Uma das condições que pusemos a nós próprios, a minha mulher e eu, era a de que só valia a pena ir se todos quiséssemos ir. Os filhos mais velhos estavam numa idade que dava para perceber isso, os outros não, mas de facto eu não teria sido capaz de ir se não quisessem ir todos. Foi uma aventura coletiva que correu muito bem. Depois, porque para onde fui trabalhar lidava com matérias que me eram familiares do ponto de vista profissional e, portanto, senti-me bem. Mas quando cheguei pensei que ia ficar seis meses em Bruxelas e acabei por ficar 26 anos e não estou arrependido!