O vento forte está a condicionar os voos da Madeira desde ontem à noite

Duas centenas de estudantes estão desde a madrugada de hoje retidos no aeroporto da Madeira, devido aos ventos fortes que condicionam o tráfego aéreo desde segunda-feira à noite, motivando o cancelamento de voos.

Na noite de segunda-feira, três voos da companhia aérea TAP, dois de Lisboa e um do Porto, não conseguiram aterrar na ilha, segundo informação do aeroporto.

Um destes aviões regressou a Lisboa e os outros dois divergiram inicialmente para o Porto Santo, tentando depois, por mais uma vez, aterrar no aeroporto Cristiano Ronaldo. No entanto, acabaram por regressar à origem.

Estas aeronaves fariam uma paragem noturna no aeroporto da Madeira, o que obrigou ao cancelamento das respetivas partidas agendadas para esta manhã de terça-feira (dois com saída para Lisboa e um para o Porto).

Os cancelamentos acabaram por reter, entre os passageiros, cerca de 200 estudantes que, de acordo com o presidente da comissão de finalistas da Escola Secundária Jaime Moniz, Francisco Pereira, poderão ter um voo pelas 16 horas.

"O que nos disseram foi que deveria haver hipótese de um voo para levar alguns estudantes pelas 16:00 ", afirmou, referindo que têm sido distribuídas senhas de alimentação pela companhia aérea.

Dos cerca de 500 estudantes que no dia de hoje deixam a Madeira com destino ao continente, para a viagem de finalistas do ensino secundário, muitos tinham voo marcado para outra hora ou foram sendo reencaminhados noutros voos.