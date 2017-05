Pub

No Dia da Mãe, a TAP ofereceu uma viagem de avião aos primeiros bebés que nasceram hoje em cada um dos 18 distritos

É um presente no Dia da Mãe, que homenageia as mulheres que hoje deram à luz. A TAP ofereceu às primeiras mães do dia de hoje, nos 18 distritos portugueses, uma viagem para a família a cumprir no dia em que o bebé completar um ano. Será o batismo de voo da criança. Como a TAP tem aviões com os nomes de todos os distritos, as viagens serão cumpridas nas aeronaves como a denominação do respetivo distrito. A transportadora aérea divulgou hoje histórias das primeiras mães neste dia nos diversos distritos.

PORTO

"O primeiro bebé do distrito do Porto foi a Pilar Carvalho Fernandes, filha da Ana Sofia Fonseca Silva Carvalho e de Ricardo Fernandes. Nasceu no Centro Materno e Infantil do Norte, no Porto. A Pilar nasceu com 3,160 e 49 cm e muito saudável! Os pais tiveram que vir muito à pressa do Gerês ontem à noite, onde pensavam que iam ter um fim de semana tranquilo, porque a bolsa amniótica rompeu e a Ana Sofia chegou à Maternidade já com 9 dedos de dilatação. Pouco depois de uma hora, a Pilar nasceu. Ambos os pais são do Porto."

LISBOA

"Neusa Gomes, de 34 anos divide, os seus dias entre Portugal e Angola. Há dois meses decidiu ficar por cá à espera da Yasmin que decidiu nascer já depois das 41 semanas às 00.14, no Hospital Fernando Fonseca, Amadora-Sintra."

COIMBRA

"A Maria Eduarda nasceu de madrugada na Maternidade Dr. Daniel de Matos de cesariana. Tem 2,900 quilos. É o primeiro filho de Rita Nora, de 36 anos, e de André Reis, de 33, residentes em Cantanhede. A mãe é animadora sócio-educativa numa IPSS e o pai é socorrista na Cruz Vermelha e bombeiro voluntário na corporação de Cantanhede. Juntos há 10 anos, a chegada da bebé está a ser vivida com muito entusiasmo, até porque a Maria Eduarda é uma menina muito desejada por toda a família: é a primeira neta do lado dos avós paternos e, na família da mãe, é a segunda (mas a primeira já tem 14 anos)."

VIANA DO CASTELO

"Tiago Viana Gonçalves foi o primeiro bebé a nascer ontem em Viana do Castelo. O Diogo de sete anos ganhou um irmão. Os pais são Patrícia Alexandra Ribeiro Viana e Rui Miguel Oliveira Gonçalves. Todos vivem em Monção."

ÉVORA

"Lourenço nasceu às 13.19, filho de Ana Rita Branco."

VILA REAL

"A criança nasceu às 12.05. por cesariana."

MADEIRA

"A Maria Constança nasceu com 2.450 grs, pelas 02.45, no Hospital Dr Nelio Mendonça, no Funchal. É filha de pais portosantenses, Andreia Silva e Jorge, dois jovens de 23 e 22 anos. A mãe nunca viajou de avião e este "miminho da TAP será mesmo um verdadeiro batismo de voo."

CASTELO BRANCO

"Passavam apenas sete minutos do dia 7 de maio, quando Filipa Porfírio Correia resolveu nascer no mesmo dia do irmão, Fernando. Para trás ficaram horas de sofrimento para a mãe, Elsa Ramos Porfírio, de 32 anos, que acabaram por ditar um parto por cesariana. A recuperação física vai demorar alguns dias, mas não abalará tamanha felicidade desta família da Covilhã. Filipa ficará assinalada como a primeira bebé a nascer no Dia da Mãe em 2017. Daqui por um ano, o jovem casal viajará a bordo da TAP com os dois filhos aniversariantes. "Vai ser muito giro, até porque o Fernando nunca viajou de avião e vai fazê-lo com a irmã", explica entusiasmado o pai, Jorge Manuel Correia, empresário na Covilhã. "É um bonito gesto da TAP para as famílias, não estávamos nada à espera".

BRAGA

"A mãe chama-se Vera João Novais Gomes Silva e o bebé Tiago Ferreira Silva Almeida. Nasceu no Centro Hospitalar do Médio Ave - Unidade de Famalicão, às 00.52 com 2,200 kg. É o segundo filho do casal que tem uma menina que faz amanhã quatro anos. A mãe é da Trofa mas vive em Santo Tirso."

SANTARÉM

"A mãe chama-se Cátia Lima, 34 anos, instrutora de Fitness, natural de Lisboa mas a viver há sete anos em Santarém. Já tem um filho com três anos, sendo este, o Lourenço, que nasceu às 03.40, o segundo filho. "

FARO

"Isaac Gabriel de Sousa Ceuta foi o primeiro bebé a nascer na região algarvia, às 00h34, na unidade de Faro do Centro Hospitalar do Algarve, após 40 semanas e três dias de gestação. Diego Santos, 28 anos e Irís Sousa, 23, residentes em Quarteira, não escondem o espanto. «Foi uma surpresa total, não esperávamos nada disto! Está a ser um dia muito especial», sublinhou a mãe Íris Sousa."

