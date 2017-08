Pub

Estradas foram cortadas em vários distritos

A Proteção Civil destacou hoje, pelas 19:00, a ocorrência de cinco fogos que lavram nos distritos de Santarém, Castelo Branco, Bragança e Vila Real. Como consequência, só em Santarém, foram evacuadas três aldeias - Louriceira, Cerro do Outeiro e Rio Cimeiro.

"A situação está muito complicada em Dornes, Peralfaia e Rio Cimeiro", disse à agência Lusa o Comandante Operacional Municipal de Proteção Civil (COMPC) de Ferreira do Zêzere, tendo referido, cerca das 18:10, que os "cerca de 20 a 30 habitantes" da aldeia de Rio Cimeiro "começaram a ser transferidos para o Centro Cultural" de Ferreira do Zêzere, por uma questão de precaução.

As aldeias de Louriceira e Cerro do Outeiro começaram a ser evacuadas ao final da tarde devido à intensidade do incêndio que se aproxima vindo de Vila de Rei, distrito de Castelo Branco.

Este incêndio passou Vale do Grou (em Vila de Rei) e a EN2 (que separa os dois municípios) e lavra com muita intensidade em zona de eucaliptal e pinhal, em direção à União de Freguesias de Mação e ainda à freguesia de Amêndoa.

O incêndio que deflagrou em Zaboeira, Vila de Rei, às 18:40 de domingo, mantinha-se ativo e com duas frentes, às cerca das 20:50 de hoje, e estava a ser combatido por 520 operacionais, apoiados por 1358 viaturas e 1 meio aéreo, segundo a página da Proteção Civil.

Às 20:00, a EN 2 estava cortada entre Vila de Rei e Sardoal, a EN 348 cortada entre Vila de Rei e Ferreira do Zêzere e a autoestrada da Beira Interior (A23) estava cortada entre o Fundão e Lardosa, distrito de Castelo Branco.

A linha da Beira Alta também foi cortada devido a um incêndio. A circulação foi suspensa entre Vila Franca das Naves, em Trancoso, e Guarda, informou a Infraestruturas de Portugal.

Os seis principais fogos que preocupam os bombeiros esta segunda-feira são dois no distrito de Santarém, nos concelhos de Ferreira do Zêzere e de Abrantes; dois no distrito de Castelo Branco, nas localidades de Louriçal do Campo e de Vila de Rei; um em Bragança, no concelho de Macedo de Cavaleiros; e outro em Vila Real, no concelho de Santa Marta de Penaguião.