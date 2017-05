Pub

Terça e quarta-feira serão dias quentes, mas as temperaturas descem na quinta e a chuva regressa no fim da semana

As temperaturas máximas vão subir hoje e quarta-feira 03 a 06 graus Celsius, prevendo-se que em algumas regiões de Portugal continental fiquem acima dos 30 graus, disse à agência Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), hoje, durante a noite, registou-se uma subida da temperatura mínima, mas a subida mais significativa vai ser a da máxima.

"Hoje vamos ter em média uma subida entre 03 a 06 graus e amanhã [quarta-feira] novamente uma subida também em média de 03 a 06 graus, sendo que amanhã [quarta-feira] é mais significativa no litoral", adiantou.

Segundo Ângela Lourenço, hoje a temperatura vai estar acima dos 30 graus Celsius em algumas zonas do território.

"Estamos a falar de temperaturas máximas que podem atingir 30 graus e amanhã [quarta-feira] nalguns locais podem ser superiores a 30 graus. Estamos a falar de zonas como o Ribatejo, o Alto Alentejo e alguns locais do litoral Norte e Centro, onde podem chegar aos 30/32 graus", disse.

A exceção, segundo a meteorologista do IPMA, vai para as regiões mais interiores e mais elevadas, como por exemplo a Guarda, que vai ter na quarta-feira uma temperatura máxima de 22 graus.

O IPMA prevê ainda céu pouco nublado ou limpo, com alguma nebulosidade alta, e vento em geral fraco, sendo um pouco mais intenso na quarta-feira no Algarve e do quadrante leste.

"Assim, vamos ter dois dias [hoje e quarta-feira] com subida da temperatura máxima, a partir de quinta-feira as temperaturas descem e na sexta-feira espera-se precipitação", concluiu.