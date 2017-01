Pub

Sabugal, Guarda e Carrazeda de Ansiães e Aljezur foram dos locais mais frios esta manhã

A massa de ar frio e seco que atinge Portugal está a ter as consequências esperadas: as temperaturas baixaram de forma drástica nas últimas horas, com vários locais a descer até aos sete e oito graus negativos.

De acordo com a informação da rede de estações meteorológicas disponibilizada no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, às 8:00 da manhã de hoje, havia um frio de rachar na maior parte do país. Mas Sabugal, Guarda e Carrazeda de Ansiães e Aljezur eram dos locais mais gelados.

Na estação do Sabugal a essa hora a temperatura era de oito graus negativos, o registo mais baixo de toda a rede de estações meteorológicas. Com 7,1 graus negativos, estavam a Guarda, Carrazeda de Ansiães (distrito de Bragança), Dunas de Mira (Coimbra). Em Miranda do Douro estavam sete graus negativos. Penhas Douradas (Guarda), Montalegre (Vila Real), Lamas de Mouro (Viana do Castelo) registavam temperaturas entre os 6,3 e os 6,7 graus negativos.

Em Lisboa, as temperaturas estavam positivas, entre os 2,6 graus (estação da Gago Coutinho) e os 3,3 (estação da Tapada da Ajuda).

No Porto, os termómetros variavam entre 1,4 graus (Pedras Rubras) e 2,1 graus (São Gens).

Em pleno Alentejo, Alcácer do Sal estava com 5,8 graus negativos, Estremoz com 5,6 negativos e Alvalade do Sado com cinco abaixo de zero. Beja e Mértola estavam perto dos zero graus, e Évora com 2,3 negativos.

No Algarve, Aljezur registava a temperatura mais baixa: 6,4 negativos. Em Faro, estavam 4,5 graus.

Hoje, todos os distritos de Portugal continental estão sob 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, por causa do tempo frio, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os 18 distritos de Portugal continental estão sob 'Aviso Amarelo' desde as 09:15 de hoje e até às 11:00 de sábado devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

A atual situação de tempo frio em Portugal continental deve-se à ação conjunta de um anticiclone localizado na Europa Central e de uma região depressionária com um centro sobre o Mediterrâneo e outro sobre Marrocos.

A massa de ar frio e seco, transportada na circulação originada pelos referidos centros de ação, irá sendo gradualmente substituída por uma massa de ar menos frio e menos seco a partir de amanhã, mas prevê-se que a situação de tempo frio se mantenha pelo menos até sábado.

Segundo o IPMA, os valores mais baixos da temperatura mínima deverão registar-se hoje.