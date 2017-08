Pub

A TAP pede "aos passageiros com voos de e para o Funchal que não se desloquem aos aeroportos"

A TAP informou hoje que a operação no Aeroporto da Madeira está a ser afetada pelos ventos fortes e apelou aos passageiros para que não se desloquem para os aeroportos antes de consultarem a informação dos respetivos voos.

"Como consequência das condições meteorológicas adversas na Ilha da Madeira, nomeadamente a ocorrência de ventos muito fortes, que podem colocar em causa a segurança dos voos, a TAP informa que a sua operação regular de e para o Funchal está a ser afetada", é referido num comunicado da transportadora aérea nacional.

Devido a esta situação, a TAP pede "aos passageiros com voos de e para o Funchal que não se desloquem aos aeroportos".

Segundo fonte do aeroporto madeirenses, o vento forte impediu hoje todas as aterragens previstas, tendo alguns aviões divergido para a ilha do Porto Santo e Las Palmas

Na quinta-feira, a ANA -- Aeroportos de Portugal já tinha avisado que estavam previstos "constrangimentos" no movimento no Aeroporto da Madeira -- Cristiano Ronaldo entre os dias 05 e 08.

Nesse mesmo dia o Governo Regional da Madeira apelou ao setor do turismo e à Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) para a necessidade de uma "solução concertada" para responder à situação de previsão de condicionamento no aeroporto da ilha.

Numa nota divulgada na região, a secretaria da Economia, Turismo e Cultura madeirense defendeu a necessidade de preparação de "uma resposta articulada", visando evitar "as situações que se viveram recentemente" no aeroporto da Madeira- Cristiano Ronaldo e que "abone a favor dos passageiros e da imagem do destino" turístico.

Alguns dos passageiros de voos que divergiram para a ilha do Porto Santo estão a chegar à Madeira utilizando a ligação marítima do navio Lobo Marinho que efetua viagens entre as duas ilhas.