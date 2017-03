Pub

Série portuguesa foi alvo de um extenso artigo na publicação oficial do prestigiado Instituto Smithsonian

Decorria o mês de maio do ano de 2006 quando, em Portugal, centenas de crianças foram levadas ao hospital com queixas semelhantes: irritações na pele, dificuldades em respirar e tonturas. Isto com o ano escolar a terminar.

Aquilo que se temeu que fosse um vírus, ou uma qualquer reação alérgica, era afinal causado pela série "Morangos com Açúcar". Antes das queixas reais, semelhantes queixas e doenças aconteceram na TV.

As crianças sofriam, afinal, de um doença do foro psicológico.

O socialista Robert Bartholomew, de acordo com a Smithsonian, diz que estamos perante um caso de "histeria em massa". "Funciona como um efeito placebo, mas ao contrário. As pessoas conseguem realmente ficar doentes a partir de uma ideia", diz.

"Pais e estudantes lutam contra o diagnóstico porque ninguém quer aceitar que os seus filhos estão 'histéricos'. Na realidade, é uma reação de stress coletiva encontrada em pessoas normais", acrescenta.

Sian Hickson, investigador na área da comunicação, disse sobre o caso "Strawberries With Sugar" que o mais importante não era a possibilidade de 300 crianças inventarem algo, mas sim "acreditarem que estavam doentes e terem sintomas".

Já o neurologista Steve Roach destaca o facto de o caso ser especialmente interessante porque não foram os media a relatarem um caso, um víruas, ou outra qualquer doença e as pessoas a reagiram a isso. Refere que o mais impressionante é ser um caso que advém de um programa de televisão.

O caso "Morangos com Açucar" é apenas um exemplo da "histeria em massa" de que Bartholomew fala e que diz que "deve receber mais atenção, porque pode atingir qualquer pessoa".