Em Felgueiras, a Atlanta é uma indústria de fabrico de solas para calçado que desenvolve os produtos em articulação com grandes players do mercado europeu.

"Produzimos conceitos", diz Alberto Meireles, um dos gestores da empresa, com Paulo Ribeiro, que tem cerca de cem funcionários. O conceito a que se refere envolve a escolha dos materiais, o design, a ligação à vertente comercial.

"Somos em Portugal e na Europa a empresa que mais modelos regista, são 250 a 300 por ano", aponta o empresário, acrescentando que a Atlanta trabalha com grandes marcas mas também apresenta uma coleção própria de solas. A fábrica tem estado sempre ligada ao Centro Tecnológico do Calçado de Portugal e irá participar no FAMEST, na busca de novos materiais, ecológicos e confortáveis. "Trabalhamos a nível global, o mercado é o mundo. Hoje há mais clientes nórdicos mas o grande desenvolvimento ainda é em Itália." E aqui Alberto Meireles aponta que o "produto português, só por isso, e mesmo sendo melhor, tem um défice no preço de 20% a 30% em relação ao italiano. Isto está a esbater-se mas ainda pesa".