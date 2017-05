Pub

Estudo analisou 17 marcas vendidas em oito países, incluindo Portugal, cuja amostra apresentava o maior índice partículas poluentes. Quantidades ainda não têm efeitos na saúde

Estamos a consumir microplásticos através do sal que usamos na comida. A conclusão resulta de um estudo internacional a 17 marcas de sal vendidas em oito países, incluindo Portugal, e que foi esta sexta-feira divulgado pelo jornal Público.

A investigação - originalmente publicada no site Scientific Reports, do grupo da revista Nature, a 6 de abril - mostra, no entanto, que as quantidades de microplásticos consumidas dificilmente têm impacto na saúde imediata. É que no máximo, cada pessoa consumirá 37 partículas de microplásticos por ano, através do sal.

A longo prazo, porém, os efeitos na saúde podem ser maiores, uma vez que o consumo destes microplásticos não se faz apenas através do sal, mas também de peixe, marisco. E até no mel e cerveja já foram detetadas estas partículas com menos de cinco milímetros, sublinham os investigadores.

Entre as amostras analisadas destaca-se o facto de a portuguesa ser a que tinha o maior número de partículas antropogénicas (microplásticos e pigmentos): 10 microplásticos por quilo. Além da amostra portuguesa foram analisadas amostras da Austrália, França, Irão, Japão, Malásia, Nova Zelândia e África do Sul.

Os investigadores aconselham a que se mantenha uma quantificação regular e caracterização dos microplásticos presentes nos diferentes produtos marinhos, para se perceber o impacto na saúde humana. Todos os anos, são depositados nos mares entre cinco e 13 milhões de toneladas de plásticos.