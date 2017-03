Pub

Iniciativa da Câmara de Oliveira do Hospital decorre amanhã para alertar para a necessidade de preservar o queijo da Serra da Estrela

Um rebanho de ovelhas vai deslocar-se a Lisboa com um pastor, na terça-feira, numa iniciativa da Câmara de Oliveira do Hospital para alertar para a ameaça de extinção do queijo genuíno da Serra da Estrela.

Com início às 15:00, no Parque Eduardo VII, a ação visa sensibilizar as pessoas para a necessidade de preservar o queijo certificado, com denominação de origem protegida (DOP) Serra da Estrela, "uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa", feito com leite de ovelhas de raças autóctones.

O programa na capital destina-se também a divulgar a 26.ª Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, que decorrerá nesta cidade do distrito de Coimbra no sábado e no domingo, com a presença de 300 expositores, entre produtores de queijo e de outros bens locais.

Pelo segundo ano consecutivo, a feira do queijo de Oliveira do Hospital é apadrinhada pelo ator e apresentador de televisão Fernando Mendes, que protagoniza um vídeo promocional do evento, partilhando algumas cenas com o pastor António Lameiras.

A Câmara Municipal, presidida por José Carlos Alexandrino, "pretende gerar mais um alerta para a necessidade de preservação e valorização de um dos grandes tesouros da gastronomia portuguesa e contra o perigo de extinção de um dos mais antigos produtos tradicionais de Portugal", refere a autarquia em comunicado.

"É fundamental criar medidas de incentivo financeiro para a aquisição de animais de raças autóctones, por forma a garantir a biodiversidade animal e a genuinidade do produto", defende o autarca, citado na nota.

Na sua opinião, importa ainda "fomentar o aparecimento de jovens no setor", concedendo "inovação, dinâmica e viabilidade económica" a esta atividade milenar dos 18 municípios ligados à Serra da Estrela, nos distritos de Coimbra, Guarda, Viseu e Castelo Branco.

Realçando a "anunciada publicação de legislação que torna obrigatória a menção da origem do leite que está na base da produção do queijo Serra da Estrela", José Carlos Alexandrino diz estar "consciente das dificuldades com que muitos produtores se debatem ao nível do processo de certificação" do produto endógeno.

Nos últimos dias, a Câmara de Oliveira do Hospital aprovou a atribuição de um apoio de 5.000 euros às queijarias do concelho que produzem queijo DOP Serra da Estrela.

"Tudo faremos para conservar este grande legado patrimonial, dando aos consumidores garantias de qualidade e de que estão a comprar o que é nosso, porque ninguém nos perdoará se deixarmos perder um dos maiores tesouros gastronómicos do país", sublinha o presidente do município.

Na terça-feira, em Lisboa, após um desfile das ovelhas acompanhadas pelo pastor com o seu traje tradicional da Serra da Estrela, os presentes são convidados para uma degustação de queijo DOP, podendo ainda visionar uma exposição ligada à pastorícia e à produção do queijo.