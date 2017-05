Pub

Nazaré, Caparica e Póvoa de Varzim, locais dos afogamentos, ainda sem vigilância

As quatro mortes por afogamento marcaram ontem o dia de início da época balnear. Mas só algumas praias do país já têm vigilância. Na Nazaré, onde morreu um casal de espanhóis, idosos, e na praia da Rainha, na Costa de Caparica, onde morreu um homem de 32 anos, e na Póvoa de Varzim, onde faleceu uma mulher, "Ainda não há vigilância de nadadores-salvadores, porque nessas a época balnear só começa a 1 de junho", esclareceu o comandante Pedro Coelho Dias, porta-voz do Instituto de Socorros a Náufragos.

No ano passado, em toda a época balnear - decorre oficialmente de 1 de maio até 15 de outubro - morreram 11 pessoas. Não há memória de um começo de época tão trágico.

Na praia da Nazaré, um casal espanhol, com 75 e 77 anos, foi molhar os pés à beira-mar mesmo na presença de uma "rebentação muito forte". Os idosos acabaram levados por uma onda que projetou água entre 50 a 75 metros de altura, referiu o oficial. O alerta foi dado às 14.35. A Autoridade Marítima Nacional ainda enviou um helicóptero, uma moto de água e um barco, mas já não houve hipótese de resgatar o casal espanhol com vida.

Na praia da Rainha, na Costa de Caparica, um homem de 32 anos afogou-se, ao início da tarde, depois de se ter afastado para longe a tentar salvar um homem e uma mulher de 26 anos, que ficaram feridos. "Os surfistas ainda os auxiliaram para chegar a terra. O homem de 32 anos entrou em paragem cardiorrespiratória e foi assistido pelo INEM ainda no local mas veio a morrer no hospital", adiantou o comandante.

Na Póvoa de Varzim, um casal austríaco foi arrastado pelo mar, o homem conseguiu sair pelo seu próprio pé do mar e a mulher foi resgatada em paragem cardiorrespiratória. Foi reanimada mas acabou por morrer no hospital.

"Hoje [ontem] até havia muita Polícia Marítima nas praias mas o mar ainda não é de verão. As pessoas podem ir para a beira-mar mas têm de ter presente que em muitas praias ainda não há assistência balnear", sublinhou o comandante Coelho Dias.

As praias de Cascais onde já abriu a época balnear são: Duquesa, Moitas, Parede, Poça, Rainha, São Pedro do Estoril, Tamariz, Abano, Avencas, Azarujinha, Bafureira, Carcavelos e Conceição. Quatro praias do concelho de Oeiras abrem a temporada de praia apenas a 14 de maio (Caxias, Paço d"Arcos, Santo Amaro e Torre).

No Algarve, quase todas as praias do concelho de Albufeira passam a estar vigiadas por nadadores-salvadores a partir do dia 15 de maio. As restantes abrem a partir de 1 de junho.