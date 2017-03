Pub

A visita papal tem como lema "Com Maria, peregrino na esperança e na paz"

O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, disse esta quinta-feira esperar que o programa detalhado da visita do papa Francisco, a 12 e 13 de maio, seja conhecido "dentro de poucos dias".

"Será divulgado dentro de poucos dias, assim esperamos. Normalmente, é anunciado com cerca de dois meses de antecedência", afirmou, durante o seminário "Dando as boas vindas ao papa: o turismo e os grandes eventos religiosos", integrado no 5.º Workshop Internacional de Turismo Religioso.

Carlos Cabecinhas lembrou que, em dezembro, "o Vaticano anunciou oficialmente a vinda do papa Francisco a Portugal, respondendo ao convite que lhe fora dirigido pelos bispos portugueses e pelo Presidente da República".

Apesar de o programa detalhado ainda não ser conhecido, o reitor disse que, em anteriores visitas papais, "se manteve o programa das grandes peregrinações ao Santuário".

"É expectável que as grandes linhas do programa da peregrinação sejam também essas que já conhecemos", acrescentou.

O papa Francisco desloca-se em peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Cova da Iria, a propósito do centenário das aparições.

"Virá apenas a Fátima, como peregrino, para rezar com os peregrinos aqui presentes e com aqueles que o acompanharão através dos meios de comunicação social", referiu.

A visita papal terá como lema "Com Maria, peregrino na esperança e na paz".

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.