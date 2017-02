Pub

Homem tentou cortar o pescoço de um ocupante do outro veículo

Um homem português foi detido na sexta-feira em Godella, na região de Valência, Espanha, depois de ter atacado um casal com um serrote. O português de 49 anos tentou cortar o pescoço do outro homem e feriu também a mulher, que tentava defender o companheiro, durante uma discussão no trânsito.

Segundo jornal local Levante, o casal ficou ferido sem gravidade graças à rápida intervenção da polícia. O homem apresentava cortes no pescoço e cara e a mulher nas mãos - ambos foram transportados para o hospital.

O incidente ocorreu pouco antes do meio-dia, quando os ocupantes de dois carros começaram a discutir. Os dois condutores pararam os carros e os homens envolveram-se numa luta física, com troca de murros, segundo o Las Provincias, até que o detido foi buscar um serrote.

O português admitiu depois à polícia que foi buscar o serrote ao porta-bagagens porque o adversário era muito agressivo e corpulento. O homem foi detido no local por tentativa de homicídio.