O Media Lab contou esta terça-feira com a presença de duas escolas. De manhã, 42 alunos do 4.º ano da Escola Básica de Porto Alto e pela tarde, 30 alunos do 8.º ano do Colégio Salesiano de Lisboa.

Tanto os mais novos como os mais velhos aceitaram o desafio de vestir a pele de jornalista. Em conjunto com o formador discutiram a importância que a informação tem no dia-a-dia dos cidadãos e aprenderam as noções básicas de como escrever uma notícia. Os jornalistas de palmo e meio tiveram, ainda, a oportunidade de visitar as redações do Diário de Notícias, Dinheiro Vivo e TSF e observar de perto o trabalho que ali se faz.

Depois foi hora de "arregaçar as mangas" e trabalhar. Os grupos dividiram-se e trabalharam os conteúdos noticiosos em papel, vídeo e som. Como produtos finais saíram primeiras páginas de jornal, noticiários em vídeo e em rádio.

O centro educativo Media Lab promove a literacia mediática e pretende incutir uma cidadania ativa através de atividades práticas, onde o "aprender fazendo" é o mote. Recebe grupos desde o 1.º ciclo até ao público adulto, em sessões de manhã ou de tarde. Mais info em http://www.medialab.dn.pt/.

