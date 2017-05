Pub

Depois do protesto na passada quarta-feira, volta a haver nova manifestação naquela dependência do banco

A população de Almeida, na Guarda, barricou-se, esta terça-feira, no balcão da Caixa Geral de Depósitos da localidade, em protesto contra o encerramento programado daquela dependência.

As pessoas começaram a entrar um pouco antes das 15:00, de acordo com o Jornal de Notícias, e garantem não sair até ser conhecido o resultado de uma reunião, a realizar hoje às 18:00, em Lisboa, que vai decidir o futuro daquele balcão. A reunião conta com o vice-presidente da Câmara de Almeida, José Alberto Morgado.

Na passada semana, no dia 26, José Alberto Morgado, o presidente da junta de freguesia de Almeida e cerca de 100 populares, barricaram-se também naquele balcão, pelo mesmo motivo.

O balcão de Almeida é um dos 61 balcões que estão programados para fechar a 27 de Abril.

