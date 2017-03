Pub

Caso foi denunciado pela Associação dos Amigos dos Animais de Santo Tirso, que pede ajuda para encontrar uma mãe adotiva para cães

Oito cães recém-nascidos foram encontrados esta terça-feira no lixo, dentro de um saco de plástico, em Santa Cristina do Couto, Santo Tirso. A denúncia é feita pela Associação dos Amigos dos Animais de Santo Tirso através do Facebook.

A Associação pedia ajuda para tratar dos cães, nomeadamente para os alimentar, tendo recebido dezenas de respostas positivas.

Sem ter encontrado a mãe ou uma cadela a amamentar que pudesse alimentar estes cachorros, a associação acabou por fazê-lo com biberão. Agora procura uma mãe adotiva, uma cadela que esteja a amamentar, para ajudar estes cães.

Os cachorros teriam um ou dois dias quando foram encontrados.