Pub

Pyrrhula crassa foi o nome atribuído pelos cientistas

Uma equipa de cientistas descobriu, nos Açores, uma nova espécie de pássaro, já extinta, à qual chamou Pyrrhula crassa.

Os ossos do animal foram descobertos numa cratera de um vulcão na ilha Graciosa, no arquipélago dos Açores, numa pequena cavidade onde há muitos anos a lava passava.

O pássaro em questão desapareceu há centenas de anos atrás, devido a colonização das ilhas e a "introdução de espécies invasivas", com refere o Science Daily.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O mesmo aconteceu a outras espécies de pássaros em outras ilhas, na Madeira e nas Canárias, refere o mesmo artigo.

"É o primeiro animal extinto, deste tipo, descoberto no arquipélago, e não será o último", diz Josep Antoni Alcover, líder do projeto que é apoiado pelo Mediterranean Institute for Advanced Studies.

Os vestígios do animal foram descobertos num vulcão com cerca de 12 mil euros, na zona sudeste da ilha.

Apesar de não existirem muitos vestígios do tipo de pássaro em questão, os cientistas acreditam que conseguiram encontrar um novo tipo de animal dentro do grupo que reúne a espécie em questão.