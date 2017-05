Pub

Autoridades alertam para uma nova droga capaz de matar com uma simples dose e até pelo contacto com a pele

As autoridades norte-americanas estão preocupadas com a rápida propagação de uma droga capaz de matar os consumidores com apenas uma dose. A droga foi apelidada de "morte cinzenta" por causa do seu aspeto - um bloco duro que faz lembrar cimento ou uma pasta e um pó cinzentos - e pelo seu alto potencial mortífero.

A polícia registou dezenas de overdoses mortais com a droga "morte cinzenta" nos estados de Alabama, Geórgia e Ohio. Só na Geórgia estima-se que tenham ocorrido 50 casos de overdose em menos de três meses.

A "morte cinzenta" é tão potente que o contacto cutâneo pode colocar qualquer pessoa em risco, porque as substâncias são absorvidas rapidamente pela pele, alertou Deneen Kilcrease, responsável pelo departamento de química das autoridades da Geórgia.

Esta droga pode ser engolida, fumada, inalada ou injetada e, na maioria dos casos, os consumidores não sabem que mistura estão a ingerir, continua Kilcrease, citado pela AP.

A substância é uma mistura de heroína, fentanil, carfentanil e um opioide sintético chamado U-47700. Todos estes componentes são perigosos, já que a heroína é duas vezes mais forte que a morfina, o fentanil é 100 vezes mais forte que a morfina e o carfentanil é 10 mil vezes mais forte que a morfina e é usado como tranquilizante para elefantes, segundo o jornal ABC.

Além disso, o opioide U-47700 faz parte da lista das drogas mais perigosas reguladas pela autoridade de fiscalização de drogas dos Estados Unidos.

"Se introduzires isto no teu corpo vais morrer. Não há dúvidas", disse à ABC Clay Hammac, comandante da autoridade de fiscalização de drogas do condado de Shelby, no estado de Alabama.

A polícia está a ser avisada para ter cuidado com esta droga. Segundo o jornal local The Morning Call, os agentes que fizeram uma detenção e apreensão de drogas em Lehigh Valley, Pensilvânia, foram instruídos a não se aproximarem de qualquer substância que parecesse ser a "morte cinzenta". Isto, sem terem dois pares de luvas calçados, um respirador e uma dose de naloxone por perto, um medicamente que reverta os efeitos das drogas.