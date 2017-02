Pub

Carlos Santos jogava na equipa do Romariz Futebol Clube. Tinha 23 anos

Um futebolista de 23 anos morreu na noite de terça-feira, na sequência de uma colisão da mota que conduzia com um carro, em Santa Maria da Feira, informou hoje fonte dos bombeiros.

Carlos Santos jogava na equipa do Romariz Futebol Clube, que disputa o Campeonato Safina da Associação de Futebol de Aveiro.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros da Feira, Jorge Coelho, disse que o acidente, cujo alerta foi dado cerca das 20:00, ocorreu na rua São José, que liga S. João de Ver a Santa Maria de Lamas.

"Quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, tendo sido feitas manobras de reanimação, sem sucesso", disse o mesmo responsável.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santa Maria da Feira.

No local também esteve uma psicóloga do Instituto Nacional de Emergência Médica, devido à presença de familiares da vítima, além da GNR, com uma equipa de investigação de acidentes de viação.

Na sua página na rede social Facebook, o Romariz Futebol Clube manifestou pesar pela morte do jogador, que perdeu a vida quando se dirigia a caminho para o treino "para fazer o que mais gostava e que fazia sempre com todo o empenho e dedicação".