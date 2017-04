Pub

Richard Browning inventou um fato com mini jatos que o mantém no ar

Através de um exoesqueleto com mini propulsores, Richard Browning, um inglês de 38 anos, consegue voar. O inventor não profissional tem estado secretamente, nos últimos 18 meses, a preparar a invenção na sua garagem, sem os seus vizinhos suspeitarem que dali sairia uma espécie de Iron Man artesanal.

O sistema consiste em ter mini propulsores, ou jatos, nos braços e nas pernas, de modo a que Richard se consiga manter no ar. A teoria por trás é, ao contrário do que se possa pensar, um pouco anti-robótico, por assim dizer, mas sim retirar o máximo de proveito do corpo humano.

"A filosofia por trás disto é: Conseguimos imaginar uma forma muito crua e despida de voar, sendo humanos", disse Richard à Live Science.

"O corpo humano é muito bom para ser treinador e é uma estrutura muito útil. A mente humana é uma máquina maravilhosa. Então tivemos esta ideia, em vez de confiarmos em estruturas de alumínio para construir a máquina, confiar em computadores para conseguir estabilidade. Porque não confiar na máquina humana e mantê-la o mais original possível?", acrescenta.

Ex-elemento da marinha, corredor de ultramaratonas e praticante de exercício físico de alta intensidade, o que é necessário para controlar o mecanismo, Richard criou uma empresa, a Gravity.

Diz ainda que o mito grego de Dédalo o inspirou, daí o fato se chamar Daedalus.

Browning, que ainda só se movimentou, no máximo, a 8 km/h e 1/2 metros acima do solo, acredita que a sua invenção será capaz de alcançar os 100 km/h e voar a uma altitude de 100 metros.

A próxima fase consiste em trabalhar em mecanismos de segurança como airbags e paraquedas. E também reduzir a força, que Browning diz ser muita, que é necessária para conduzir.

Com um custo de cerca de 235 mil euros, o fato não é para o "mercado em massa".