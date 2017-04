Pub

Um incêndio que deflagrou esta tarde na zona da Senhora da Ajuda, junto da estrada de Fafe-Aboim, ameaçou uma fábrica de alumínio, que contém produtos químicos bastante inflamáveis.

No local há também uma empresa de venda de peças de automóveis que esteve na iminência de ser consumida pelas chamas.

Ainda existem duas frentes ativas do incêndio.

O alerta para o incêndio foi recebido às 14:15. No local encontram-se elementos dos Bombeiros Voluntários de Fafe, com seis carros da corporação, uma equipa do Grupo de Intervenção e Proteção de Socorro (GIPS) da GNR de Braga. Um helicóptero foi chamado ao local, mas não pode operar devido ao vento que se faz sentir.

Pelas 16:20 as chamas lavravam em zona predominantemente de mato.

