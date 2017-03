Pub

No local estão cerca de 180 bombeiros. Existe ainda outra complexo industrial em perigo

Um incêndio de grandes proporções numa fábrica de papel do concelho de Santa Maria da Feira está a ser combatido desde o final da tarde por cerca de 180 bombeiros, revela o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

Em causa está a empresa J. Nunes e Filhos Lda., na freguesia de S. Paio de Oleiros, de onde partiu o alerta para os bombeiros, às 18h46.

Ainda segundo o CDOS, estão no terreno várias corporações do norte do distrito, que já afetaram para combate ao fogo 43 viaturas.

De acordo com a SIC, existe o perigo de o fogo de alastrar a casas que estão bastante próximas da fábrica que está a arder, bem como a uma outra fábrica que está ao lado. Não existem vítimas a registar, até agora, e foi criado um perímetro de segurança.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.