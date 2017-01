Pub

TAP convida passageiros a escrever postais que serão enviados gratuitamente e vai descrever aos passageiros o que significa esta palavra tão portuguesa

"É um dos motores da literatura portuguesa", diz Lídia Jorge. "Tanto se manifesta na música erudita como na popular. Está presente em todos os géneros musicais", refere Rui Vieira Nery. Este encontro de ideias tem em comum uma palavra: saudade. Expressão que só existe em português e que tem a 30 de janeiro o seu dia.

Porque fazia todo o sentido celebrar este dia, a companhia aérea portuguesa decidiu entrar na festa de uma forma extraordinária: convidando os seus passageiros e colaboradores a dizer a alguém que sentem a sua falta. Nas rotas São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Nova Iorque, Londres e Luanda, entre outras, a TAP vai hoje distribuir três tipos de postais vintage e convidar todos a enviar uma mensagem escrita pela via tradicional, os correios. Basta entregar o postal escrito à tripulação, que se encarregará de se assegurar que é enviado, gratuitamente, através dos CTT.

Com imagens de aviões antigos da companhia, os postais têm a palavra saudade em destaque e uma breve explicação atrás, em português e inglês, do significado desta expressão 100% portuguesa.

TAP Facebook

Twitter

"Desde as cantigas medievais que o tema da distância com nostalgia é central na literatura portuguesa. O século XIX foi modelado por esse tema", conta a escritora Lídia Jorge. Contudo, refere, "nos escritores mais jovens, o tema da distância melancólica desapareceu", em parte porque se "sentem mais à vontade no mundo". A geografia e a história de Portugal baseiam-se numa "distância, numa emigração permanente". Mas hoje existem "outros temas que substituíram esse tema da melancolia".

"Nós, portugueses, gostamos de dizer que inventámos e somos proprietários exclusivos da saudade. Mas há o equivalente nas outras culturas. Esta ideia de separação, de ausência, de deixar alguma coisa", indica Rui Vieira Nery. Apesar de ser um sentimento universal, o musicólogo diz que "se manifesta muito fortemente na cultura e na música portuguesa". Lídia Jorge frisa que "nós, portugueses, encontrámos a palavra", carregada de um "sentimento profundo, de uma nostalgia gostosa". Na realidade, com esta conotação, não há outra.

Celebrar a língua e a cultura

Partindo da ideia de que a saudade é uma marca cultural daqueles que falam português, a TAP, "enquanto embaixadora da cultura portuguesa no mundo", não quis deixar passar esta data em branco. E além dos postais, vai deixar uma mensagem a todos os passageiros que viajem na companhia neste dia. "Senhores passageiros, hoje celebra-se a SAUDADE, uma palavra e sentimento tão português. A TAP assinala este dia com postais especialmente criados para os seus clientes. Escreva uma mensagem à pessoa de quem tem mais saudades e entregue o seu postal à tripulação. A TAP fá-lo-á chegar ao seu destinatário de forma totalmente gratuita."

TAP Facebook

Twitter

Além da distribuição a bordo, a transportadora vai oferecer postais no refeitório da companhia e no TTA (Terminal de Tripulações), num total de 3500 exemplares, para que os colaboradores da empresa também possam surpreender alguém de quem sintam saudade.