Aeronave caiu pouco antes das 13:00. Empresa confirmou morte do piloto, único ocupante do aparelho. Tinha 51 anos

Um helicóptero que combatia este domingo um incêndio em Castro Daire, Viseu, caiu pouco antes das 13:00, disseram à agência Lusa fontes da Câmara Municipal e dos bombeiros.

A empresa do helicóptero ligeiro confirmou entretanto a morte do piloto e anunciou que vai instaurar um inquérito às circunstâncias do acidente.

"O piloto era o único ocupante do aparelho e infelizmente não sobreviveu. Tinha 51 anos, nacionalidade portuguesa e experiência como piloto de combate a incêndios", escreve a Everjets em comunicado.

O conselho de administração da Everjets "já decidiu instaurar um inquérito às circunstâncias do acidente e garante a substituição do aparelho ora acidentado no dispositivo em alerta", lê-se ainda no comunicado enviado às redações.

A empresa aponta que "é crível, pelo que se sabe, que o helicóptero tenha colidido em cabos de alta tensão, despenhando-se e incendiando-se de imediato", mas sublinha que "só após uma investigação será possível determinar com exatidão as causas e circunstâncias do acidente".

Apontando que "o acidente já foi reportado às autoridades competentes", a Everjets adianta que a Autoridade Nacional de Proteção Civil está a "acompanhar os seus pilotos e quadros, tendo já disponibilizado apoio psicológico à família do malogrado piloto".

O helicóptero estava sediado no Centro de Meios Aéreos de Armamar, Viseu.

O Presidente da República já lamentou, em nota publicada no site da Presidência da República, a morte do piloto.

Segundo a SIC Notícias, o piloto tinha acabado de largar no terreno uma equipa de GIPS da GNR. O local onde a aeronave caiu será uma zona de difícil acesso, o que dificultou as operações das equipas de socorro.

O presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Fernando Carneiro, e o comandante dos bombeiros, Paulo Almeida, confirmaram a queda do helicóptero.

O autarca disse à Lusa que tem estado em contacto com o presidente da Junta de Freguesia de Cabril, concelho Castro Daire, que lhe explicou que o incêndio se está a aproximar do concelho de Arouca, já no distrito de Aveiro.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, em Cabril lavra um incêndio que estava ao início da tarde a ser combatido por 92 operacionais, 18 veículos e três meios aéreos.