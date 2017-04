Pub

O luso-israelita que fugiu da prisão de Caxias em fevereiro voltou a publicar mensagens. Agora foi um vídeo para Van Dunem

Joaquim Bitton Matos, o único dos três reclusos que escaparam da prisão de Caxias em fevereiro, continua a gozar com as autoridades no Facebook. Desta vez, o fugitivo luso-israelita de 30 anos publicou um vídeo com uma mensagem de desafio para a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

"Com todo o respeito pela senhora ministra, permito-me esta dedicatória especial. 348 de regresso a casa", escreveu identificando-se com o número de recluso que tinha na prisão.

O vídeo mostra-o no tejadilho de um carro em andamento a perguntar onde fica Caxias. Alguém lhe responde que é para a direita. E vê-se o que parece ser um colete da polícia nas costas do banco do pendura.

Já antes, o fugitivo havia feito publicações no Facebook em que ridicularizava a justiça. Numa imagem surgia com uma espingarda de assalto M4; noutra mostrava onde ficava o estabelecimento prisional de Caxias no Google Maps.

Joaquim Bitton Matos escapou do estabelecimento prisional de Caxias a 19 de fevereiro juntamente com Roberto Ulloa e Jorge Naranjo, dois chilenos que foram capturados em Espanha. Os três aguardavam julgamento em prisão preventiva.