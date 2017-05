Pub

Seleção de frases da visita do papa Francisco a Fátima.

"Não podia deixar de vir aqui venerar a Virgem Mãe e confiar-lhe os seus filhos e filhas"

Papa Francisco

13 de maio

"Como exemplo, temos diante dos olhos São Francisco Marto e Santa Jacinta, a quem a Virgem Maria introduziu no mar imenso da Luz de Deus e aí os levou a adorá-Lo"

Papa Francisco

13 de maio

"Sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do carinho"

Papa Francisco

13 de maio

"Com frequência somos surpreendidos por imagens de morte, pela dor de inocentes que imploram ajuda e consolação, pelo luto de quem chora uma pessoa querida por causa do ódio e da violência, surpreendidos pelo drama dos deslocados que fogem da guerra ou dos migrantes que morrem tragicamente"

Cardeal Pietro Parolin

12 de maio

"É com grande alegria que recebemos em Portugal o papa Francisco, uma referência certamente para os crentes, mas uma referência para todos aqueles que acreditam nos valores da paz, nos valores da humanidade, nos valores da dignidade da pessoa humana"

António Costa

Vídeo divulgado no Twitter e no Instagram

"Percorreremos, assim, todas as rotas, seremos peregrinos de todos os caminhos, derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras, saindo em direção a todas as periferias, aí revelando a justiça e a paz de Deus"

Papa Francisco

12 de maio

"O país vive Fátima há muitas décadas intensamente, neste momento mais intensamente porque é um centenário, porque há dois novos santos, porque o papa vem, e a conjugação disto tudo é que é única e sendo único os portugueses percebem que é um momento singular que estão a viver"

Marcelo Rebelo de Sousa

12 de maio

"Peço a todos para unirem-se a mim, como peregrino da esperança e da paz: que as vossas mãos em oração continuem a apoiar as minhas"

Papa Francisco

12 de maio