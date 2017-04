Pub

A rede social está a lançar uma ferramenta educativa como parte de uma série de medidas para detetar as "fake news" ou notícias falsas

A campanha do Facebook será promovida em 14 países e destina-se a "ajudar as pessoas a tornarem-se leitores mais exigentes", adiantou a empresa, em comunicado.

A partir de sexta-feira, os utilizadores que cliquem no respetivo anúncio do Facebook vão ser redirecionados para o seu centro de ajuda, onde verão uma lista de 10 dicas para identificarem histórias falsas. São sugestões como olhar atentamente para um artigo URL, investigar a fonte de uma notícia e pensar mais criticamente sobre se um determinado artigo não passa de uma piada.

A ferramenta educativa também ao utilizador que seja "cético quanto às manchetes", uma vez que as falsas notícias "têm normalmente manchetes chamativas com pontos de exclamação".

O especialista em tecnologia da BBC, Rory Cellan-Jones, considerou que o novo guia do Facebook pode ser muito útil para ajudar a respeitar os princípios básicos do jornalismo. "Se os milhões que vão ver o anúncio a aparecer no seu feed e o digerirem, talvez venha a ter efeito", considerou, no site da BBC.