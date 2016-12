Pub

Conclusão é do relatório da Emigração de 2015, divulgado esta quinta-feira

A emigração portuguesa deixou de crescer. É esta a principal conclusão do relatório da Emigração de 2015, divulgado esta quinta-feira no Portal das Comunidades. As saídas mantém-se, no entanto, cima dos 100 mil, "a níveis que, na história recente, só têm paralelo com os movimentos populacionais dos anos 60 e 70 do século XX", nota o relatório.

A emigração aumentou para o Reino Unido, Espanha, Angola; diminuiu para Alemanha e Suíça e estabilizou para França.

Em atualização