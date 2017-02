Pub

As creches e as escolas da zona, incluindo o instituto Politécnico de Setúbal não vão abrir portas hoje por precaução

Dois bombeiros ficaram hoje feridos, com queimaduras ligeiras, no combate ao incêndio que se mantém ativo num armazém com enxofre nas instalações da fábrica Sapec, em Mitrena, no concelho de Setúbal, segundo fonte do CDOS de Setúbal. O fogo e a nuvem de fumo que causou obrigou a Proteção Civil Municipal a pedir à população das localidades de Praias-do-Sado e Faralhão para não saírem de casa e para calafetar portas e janelas até que o fumo desapareça.

"Estamos a apelar às pessoas para não saírem de casa até por volta do 12:00 devido à nuvem de fumo. As creches e as escolas daquela zona, incluindo o instituto Politécnico de Setúbal não vão abrir portas hoje por precaução. Já avisamos todos estes estabelecimentos de ensino", disse à agência lusa o coordenador da proteção civil municipal José Luís Bucho, que aconselhou ainda a população a calafetar portas e janelas "com toalhas molhadas".

Segundo a mesma fonte, o incêndio, que deflagrou às 03:00, em dois armazéns com enxofre, um produto tóxico, nas instalações da fábrica Sapec, em Mitrena, no concelho de Setúbal, mantinha-se ativo às 08:00. "As pessoas que sentirem alguma irritação nos olhos ou na garganta que possa ter sido provocada pela nuvem de fumo devem contactar o 112 que já está a par da situação".

Os dois bombeiros que ficaram feridos, um voluntário e um Sapador, sofreram queimaduras ligeiras durante o combate ao incêndio, tendo sido transportados para uma unidade hospitalar, de acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a mesma fonte a prioridade é a "proteção da própria fábrica" que se encontra num "espaço confinado" sem que exista perigo de propagar-se a outros edifícios.

Às 07:40, o incêndio no armazém de enxofre, um produto abrasivo e tóxico, ainda se mantinha ativo.

No local mantinham-se 45 elementos de várias corporações de bombeiros, apoiados por 17 veículos, além de 30 elementos e 10 máquinas da fábrica que produz adubos agroquímicos.

Participam nestas operações elementos dos bombeiros dos Sapadores de Setúbal, dos voluntários de Setúbal com a ajuda de meios dos bombeiros de Águas de Moura, Pinhal Novo, Palmela, Barreiro e Setúbal.