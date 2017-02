Pub

Advogado desenhou uma cara sorridente num documento de 1635. É o 'emoji' conhecido mais antigo do mundo

Em 1635, numa aldeia eslovaca das montanhas Strazov, o advogado Jan Ladislaides assinava os seus documentos municipais com um selo que incluía um pequeno símbolo circular, dois pontos e uma linha, ou seja, um smiley, o boneco sorridente que hoje todos replicamos nas mensagens trocadas em SMS e e-mails.

"Não sei se é o mais antigo smiley eslovaco ou o mais antigo do mundo", explicou Peter Brindza, diretor dos Arquivos Nacionais da Eslováquia, em declarações ao Barcroft, reproduzidas no New York Post. "Mas é certamente um dos mais antigos da região de Trencin." Em todo o caso, revela o instituto americano Smithsonian, os investigadores especulam sobre a possibilidade deste smiley com 382 anos tratar-se de um emoji primitivo.

O desenho feito pelo advogado do século XVII não parece tratar-se de um sorriso muito rasgado, mas Brindza explicou que, perante o contexto da frase que acompanha o símbolo, trata-se de um sinal positivo.