Várias teorias têm tentado explicar a origem destes sinais - desde vida extraterrestre à formação de buracos negros no espaço

Cientistas descobriram a origem de misteriosas ondas de rádio que têm sido registadas nos últimos anos. As Fast Radio Burst (FRB), como ficaram conhecidas estas frequências, foram detetadas pela primeira vez em 2007 e desde então foram registadas mais 17.

Agora, astrónomos acreditam que pelo menos um destes fenómenos - o FRB 21102 - venha de uma galáxia anã a 2,5 mil milhões de anos-luz de distância e com um décimo do diâmetro da Via Láctea, segundo um relatório publicado na revista Nature. Ao contrário de outras, a FRB 121102 repetiu-se várias vezes ao longo dos anos.

Nos últimos anos surgiram várias teorias que procuravam explicar a origem das FRB. Algumas afirmavam que as ondas são a prova de vida inteligente em outros planetas, outras que as ondas surgiam quando se formava um buraco negro.

"Não estou a exagerar quando digo que há mais teorias sobre o que isto poderia ser do que ondas registadas", disse à BBC, Shami Chatterjee, da Universidade Cornell, Estados Unidos, e um dos autores do estudo.

Para descobrir a origem dos sinais, os cientistas usaram os 27 rádio telescópios que compõe o Very Large Array (VLA) e os 21 telescópios da rede europeia de Very Long Baseline Interferometry (VLBI), segundo o New Scientist. Estes sistemas permitiram localizar as FRB com 100 mil vezes mais precisão do que telescópios individuais.

No ano passado, os cientistas conseguiram captar um destes sinais em tempo real pela primeira vez. Após terem observado o espaço com o VLA durante seis meses, os cientistas descobriram a origem da FRB 121102.

Além disso, os investigadores encontraram também um contínuo e mais fraco sinal de rádio emitido a partir da mesma região. Esta onda de rádio deverá estar a menos de 100 anos-luz de distância da FRB 121102 e que está ligada ao fenómeno das FRB.