Como ver o eclipse parcial da Lua desta segunda-feira

Pub

A Lua nasce em Lisboa às 20.35, na Madeira às 20.57 e na Região Autónoma dos Açores às 20.41

O segundo eclipse lunar do ano vai acontecer esta segunda-feira e é visível em Portugal. A Lua nasce às 20.35 (em Lisboa), quando já está penumbra - assim, não será possível ver o eclipse na fase máxima. O espetáculo termina às 21.53, quando a Lua sai da penumbra.

"Em Portugal continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira o eclipse será visível apenas na penumbra, pois começa quando o nascimento da lua já se encontra dentro da penumbra", explica o Observatório Astronómico de Lisboa.

A Lua nasce em Lisboa às 20.35, na Madeira às 20.57 e na Região Autónoma dos Açores às 20.41.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O eclipse parcial da Lua é um fenómeno celeste que "ocorre quando a Lua penetra, parcialmente, no cone de sombra projetado pela Terra. Isto acontece sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio destes outros dois corpos", explica o OAL. O eclipse parcial da Lua só pode ocorrer quando coincide com a fase de Lua cheia e a passagem dela pelo seu nodo orbital.