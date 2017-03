Pub

Joss Stone e Sara Sampaio foram as madrinhas dos novos navios-hotel Elegance e Serenity

O Elegance e o Serenity já estão baptizados e irão subir o Douro. Foi com grande pompa e espetáculo que os dois navios-hotel da Douro Azul foram ontem inaugurados, com Joss Stone e Sara Sampaio a estrearem-se como madrinhas de embarcações. A festa foi de gala, com música, espetáculo multimédia, pirotecnia e duas vedetas da televisão a apresentar, Manuel Luís Goucha e a atriz brasileira Giovanna Antonelli.

Já passaram 25 anos desde que Mário Ferreira fundou a Douro Azul, empresa dominante neste mercado de turismo fluvial. "Foi necessário muita tenacidade e energia", disse aos convidados, revelando que o Elegance tem já os próximos cinco anos de reservas por turistas britânicos, enquanto o Serenity irá receber do mercado holandês, belga, norueguês e norte-americano. Com a presença de governantes, como o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, Mário Ferreira realçou que os dois barcos foram "construídos em Portugal e por portugueses", nos estaleiros navais de Viana do Castelo. Custaram os dois 26 milhões de euros.

"Não queremos ficar por aqui", garante Mário Ferreira, para quem o objetivo é "fazer mais e melhor" de forma a "chegar a novas regiões do Globo", contribuindo para criar "postos de trabalho e riqueza".

O ministro do Ambiente elogiou o trabalho de Mário de Ferreira na atração de turistas e concluiu que "quantos mais visitantes vierem ao Douro, mais serão os aliados e os defensores que as condições ambientais na região se vão manter no futuro", numa referência à paisagem duriense e à intervenção humana, que, referiu, sempre se conjugaram.

A festa incluiu um concerto da cantora Joss Stone, após um jantar de gala com mais de 200 convidados

