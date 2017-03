Pub

Henk Hesselink pensa que a ideia por mudar a forma como vemos os aeroportos e a maneira como funcionam

Pistas de aterragem circulares com o aeroporto no centro. A ideia é de Henk Hesselink, que pensou nisso há alguns anos e tem trabalhado com uma equipa no Centro Aeroespacial da Holanda para tornar realidade o seu sonho,

Numa entrevista à BBC, Hesselink pensa que não só aeroporto funcionaria melhor, como a pista de aterragem a 360.º graus seria melhor para o ambiente, tendo em conta os níveis de combustível queimado nas atuais pistas de aterragem.

Já está a ser testado em simuladores e, em teoria, três aviões poderiam usar a pista ao mesmo tempo. Especialistas acreditam que a pista, que teria um diâmetro de 3 quilómetros, seria tão segura quanto as que agora existem.

A pesquisa de Hesselink é financiada pela Comissão Europeia, mas uma pista de aterragem circular nunca foi construída.